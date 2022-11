Nach jahrzehntelangem Engagement für Steyr haben sich im vergangenen Herbst zwei prägende Gesichter der Stadt aus der Kommunalpolitik verabschiedet: Altbürgermeister Gerald Hackl hatte als Stadtchef mehr als zwölf Jahre die Geschicke Steyrs gelenkt, Gunter Mayrhofer war gar 24 Jahre lang Mitglied des Stadtsenates, davon sechs Jahre als Vizebürgermeister. Die beiden ehemaligen Stadtpolitiker wurden Donnerstagabend im Festsaal des Steyrer Rathauses für ihr Wirken ausgezeichnet.

Hackl erhielt mit seiner Ernennung zum Ehrenbürger die höchste Würde der Stadt verliehen, zudem wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Er war einer der längstdienenden Steyrer Bürgermeister seit 1945. „Gerald Hackl hat die Stadt mit viel Verantwortungsbewusstsein und Gespür für die Menschen gelenkt. Unter anderem wurde die große Tradition von Steyr als Schulstadt in seiner Ära gepflegt und weiterentwickelt“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer in seiner Laudatio. In Hackls Amtszeit fielen unter anderem die Errichtung des neuen Amtsgebäudes Reithoffer, der Abschluss der dritten großen Etappe der Hochwasserschutz-Maßnahmen, der Neubau der Volksschule Resthof, der Neubau der Kreuzung Tabor-/Posthofknoten, die Errichtung von neuen Alten- und Pflegeheimen auf der Ennsleite und auf dem Tabor, Betreutes Wohnen auf der Ennsleite, das Kanalgroßprojekt Tabor, die Errichtung der Hanggarage Dukartstraße sowie des Stegs über die Enns, der Bau des neuen Fachhochschulgebäudes, die nicht unumstrittene Neugestaltung des Stadtplatzes mit Flaniermeile, die Gesamtrevitalisierung des Innerberger Stadels und der Bau des Panoramalifts auf den Tabor.

Für Mayrhofer, der seit 30. Oktober 1997 durchgehend Mitglied des Gemeinderates war, gab es den Steyrer Ehrenring, die zweithöchste Auszeichnung der Stadt. „Bei vielen Großprojekten, die die Stadt nachhaltig und über lange Zeit positiv prägen werden, hat Mayrhofer wesentlich zum Gelingen beigetragen“, sagte Stadtchef Markus Vogl. Zu diesen Großprojekten zählen der Bau der Nordspange sowie der Neubau der Rederbrücke, die Errichtung des Entlastungsgerinnes in der Unterhimmler Au, die Generalsanierung der zentralen Kläranlage in Steyr und auch die Renovierung des Innerberger Stadels. Gunter Mayrhofer hat auch entscheidend dazu beigetragen, dass die Landesausstellung 2021 nach Steyr gekommen ist. In die Kritik war er jüngst allerdings wegen des umstrittenen Ankaufs der Sammlung Schimanko und der sogenannten Wächter der Zeit gekommen.