Hockey-Crack entging nur knapp Querschnittlähmung

Bei der U20-WM in Kanada vor zwei Jahren stand der Steyrer Eishockey-Crack Niklas Wetzl am Höhepunkt seiner noch jungen Karriere. Was folgte, war eine schier unfassbare Pechsträhne mit einer gefährlichen Krankheit und schweren Verletzungen. Vor kurzem feierte er nun beim Villacher SV ein erfolgreiches Debüt in der ICE Hockey League, der höchsten heimischen Liga.