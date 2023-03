Hochkarätiges Gedränge auf der Bühne des Alten Theaters beim 17. Jazzfestival

Mit dem Steyrer Paul Schuberth am Akkordeon eröffnet das Jazzfestival Steyr am Donnerstag, 16. März, im Alten Theater, mit dem Jazzbrunch im Hotel Mader am Sonntag, 19. März, endet es mit Saxophonistin Swantje Lampert.

Bild: Guenther Groeger