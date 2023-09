Hochgenuss auf die faire Art im Schwechaterhof

Eine derartige Aktion ist uns schon längere Zeit vorgeschwebt, allerdings hat sie sich aufgrund von Corona lange nicht realisieren lassen", sagt Georg Manzeneder, Obmann des Vereins "ARGE Eine Welt", der den Weltladen am Grünmarkt in Steyr betreibt. Im Zusammenspiel mit dem Museum Arbeitswelt, in dem aktuell die Ausstellung "Future Food – Essen für die Welt von morgen" läuft, und dem Schwechaterhof wurde rechtzeitig zum Herbstbeginn nun ein "faires Dinner" veranstaltet. 46 Gäste, darunter Vizebürgermeister Michael Schodermayr und Stadträtin Katrin Auer, folgten der Einladung und ließen sich von Schwechater-Wirt Wolfgang Pötzl und seinem Team rund um Köchin Lisa Gajo kulinarisch verwöhnen. Kredenzt wurde ein viergängiges Menü, großteils mit Zutaten aus dem Weltladen, wobei man zwischen einem Hauptgang mit Fleisch und einer vegetarischen Variante wählen konnte. Zwischen den Gängen wurden von Manzeneder zudem Informationen zu den verwendeten Zutaten als "intellektuelle Nahrung" serviert: "Bis auf Fleisch und Kartoffeln gibt es bei uns im Weltladen praktisch sämtliche Zutaten."

Das faire Menü kam nicht nur bei den Gästen gut an, auch Pötzl war von den neuen Möglichkeiten begeistert: "Für uns war manches ungewohnt, aber unsere Köchin Lisa lässt sich gerne auf Neues ein und beschäftigt sich auch längst mit vielen dieser Zutaten." Fest steht für Pötzl bereits jetzt, dass es nach dieser gelungenen Premiere auch im nächsten Jahr wieder ein faires Dinner geben soll. "Und künftig wird es auf unserer Speisekarte regelmäßig auch ein, zwei Gerichte mit fairen Zutaten aus dem Weltladen geben."

Übrigens: Das faire Menü – herbstlicher Salat, Kokos-Ingwer-Curry-Suppe, Hühner- oder Wirsing-Roulade sowie Quinoa mit Datteln und Früchten – gibt es mit passender Bierbegleitung im Schwechaterhof ab sofort jederzeit auf Bestellung.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner