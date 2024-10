Hochbehälter auf der Ennsleite wurde saniert

STEYR. Den mit 5000 Kubikmetern Fassungsvermögen größten Hochbehälter der Stadt auf der Ennsleite haben die Stadtbetriebe Steyr (SBS) aufwendig saniert. Rund 1,1 Millionen Euro investierten die SBS dafür in den vergangenen eineinhalb Jahren. Nun ist der Behälter, der in den 1960er-Jahren errichtet wurde, wieder in einem Topzustand.

Die stadteigenen SBS versorgen bis auf wenige Ausnahmen ganz Steyr mit Trinkwasser. In insgesamt sieben Hochbehältern wird das Wasser zwischengespeichert, was der Versorgungssicherheit dient. Das Trinkwasser kommt vorwiegend aus dem Brunnenfeld Dietach.

"Wir haben das Glück, dass unser Wasser ausgesprochen rein ist. Wir trinken es so, wie es aus der Erde kommt. Es ist keine Aufbereitung notwendig", berichtet SBS-Betriebsleiter Markus Winter. Proben werden monatlich gezogen.

