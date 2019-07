Hitzeschlacht: Nußbach gewinnt Europacup-Silber

Nach dem ersten Feld-Staatsmeistertitel vor einer Woche klopften die Damen von Union Haidlmair Nußbach nun kräftig an Europas Faustball-Thron an. Beim EFA Champions Cup in Laakirchen gewannen die Kremstalerinnen die Silbermedaille. Im Endspiel gegen den Titelverteidiger und nun fünffachen Seriensieger TSV Dennach (D) zollten die in der Vorrunde grandios aufspielenden Mädels von Erfolgstrainer Marco Salzberger allerdings der enormen Hitze Tribut. Platz zwei ist dennoch der größte Erfolg einer österreichischen Damen-Faustballmannschaft. Einen Finaleinzug beim Europacup hatte zuvor nur Serienmeister Union Arnreit geschafft.

Das Trainerduo Salzberger und Roland Lugerbauer hatte Nußbach perfekt auf diesen zweiten Feldhöhepunkt eingestellt. Mit der besten Leistung der Saison marschierten die Kremstalerinnen nach Siegen über Laakirchen (3:0), Diepoldsau-Schmitter (CH; 3:0) und Dennach (3:1) ungeschlagen durch die Vorrunde. Im Halbfinal-Krimi gegen den Schweizer Meister Jona mussten Kapitänin Marlene Hieslmair und ihre Mitstreiterinnen allerdings lange Zeit hart kämpfen. Nach 0:2-Satzrückstand drehte die junge Truppe aber auf und ließ Jona in den folgenden drei Sätzen nicht den Funken einer Chance. Das 3:2 (8:11, 12:14, 11:3, 11:6, 11:6) war knapp und dennoch klar.

Auch im Endspiel, neuerlich gegen Titelverteidiger Dennach, startete Nußbach stark und gewann den Eröffnungssatz. Dann aber machten sich aufgrund der vorangegangenen Hitzeschlacht gegen Jona Verschleißerscheinungen bemerkbar. Dennach nutzte dies routiniert und gewann 3:1 (-7, 3, 4, 6).

"Dennach ließ uns nicht mehr ins Spiel kommen. Wir haben aber gesehen, dass wir mit unserer besten Leistung auch mit Europas Topteam mithalten können", sagt Salzberger.

Die nächste Chance auf eine Medaille gibt es für Nußbach bereits beim World-Tour-Finale in Salzburg von 13. bis 15. September. Zuvor aber streifen vier Nußbacherinnen noch Österreichs Teamtrikot über. Marlene und Verena Hieslmair, Ines Lugerbauer sowie Katharina Lackinger stehen im Aufgebot für die Europameisterschaft in Tschechien von 18. bis 20. Juli.

