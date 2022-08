Hitze kehrt zurück: Von Waidhofen bis Steyr wird die Eisenstraße zur Eisstraße

Der Sommer klopft in den kommenden Tagen laut Vorhersage der Meteorologen wieder schweißtreibend an die Türe. Genussmenschen können dem aber mit kühlem Lächeln entgegensehen: Denn vor wenigen Tagen veröffentlichte Österreich ältestes Wein- und Gourmetmagazin Falstaff wieder sein traditionelles Beliebtheitsranking der heimischen Eissalons. Ebenso traditionell: Die Region rund um Steyr kommt in dieser Wertung äußerst gut weg.