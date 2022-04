Hitparadenstürmer treten am Fuß der Kremsmauer auf

Die Jury in der Halle des Freizeitparks Micheldorf hatte kein Schmalz in den Ohren und gut gehört. 2009 kürten die Preisrichter beim Bandwettbewerb die Gruppe aus Kremsmünster, die sich "Bilderbuch" nannte, zu den Gewinnern. Der Saal des Freizeitparks, der 500 Sitz- und 900 Stehplätze fasst, hat damit Tradition und seine Einweihung in der Popgeschichte schon gehabt.