Historische Fotos der Großgemeinde im Rathaussaal

Die Stadtgemeinde Amstetten lädt am Mittwoch, 25. Mai, um 19 Uhr ins Rathaus, wo eine neue Ausstellung eröffnet wird. "Auf die Besucherinnen und Besucher warten bisher unveröffentlichte historische Aufnahmen aus den neuen Topotheken der Stadt." Die Topotheken sind Sammlungen von Bildern und anderen Zeitdokumenten, die das Stadtarchiv nach einer Sammlung in der Bevölkerung digital gescannt und gesichert hat. Die neue Schau im Rathaus zeigt insbesondere die jüngere Geschichte während der vergangenen 50 Jahren, in denen die "Großgemeinde" Amstetten nach Gemeindezusammenlegungen bestanden hat. Die Ausstellung ist zu den Amtszeiten des Rathauses geöffnet.