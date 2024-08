Hinter jeder Biegung kann ein Notfall lauern

Einen offenen Oberschenkelbruch bekommen die Notfalldarsteller des Roten Kreuzes realistisch hin, dass sie mit ihren Schminkkünsten zum Film gehen könnten. Für Ersthelfer, und vor allem die, die es noch werden wollen, hat Kursleiterin Andrea Lakner von der Bezirksstelle Steyr des Roten Kreuzes für den ersten "Outdoor-Erstehilfekurs" am Samstag, 14.September, ein Szenario aufgebaut, das an Echtheit nicht mehr zu übertreffen ist. Die Teilnehmer werden vom Treffpunkt bei der Glasner Hütte um 7.50 Uhr mit Rucksack und Wanderstöcken auf einen fünf Kilometer langen Wanderpfad geschickt, der zum Schulungssaal in freier Natur wird. An mehreren Stationen entlang der Strecke wird ein Notfallszenario samt Schauspieler aufgebaut, an denen die künftigen Ersthelfer sich das nötige Wissen aneignen und an Übungspuppen gleich mal ausprobieren können. Zudem werden die fiktiven Wunden aus Schminke und Filmblut gestillt und fachgerecht verbunden. "Der Outdoor-Erstehilfekurs hat einen besonderen pädagogischen Wert", ist der Bezirksleiter des Roten Kreuzes Steyr, Urban Schneeweiß, von dem ungewöhnlichen Schulungsort begeistert, "die Teilnehmer bekommen ein Erlebnis mit auf den Weg und Erlebtes bleibt besser im Gedächtnis haften." Anmeldung erforderlich: Tel.Nr. 07252/53991-200 oder E-Mail: sr-kurse@o.roteskreuz.at

