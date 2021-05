Hinschauen, aufstehen und handeln: 15-Jährige begeisterte mit ihrer Rede

Mit ihrem Auftritt in der österreichweiten Endrunde des Redewettbewerbs "Sag’s multi" eroberte die erst 15-jährige Cemre Cansu aus der 2AH der HLW Haag die Herzen der Zuhörer. Sie hielt beim Finale in St. Pölten eine berührende zweisprachige Rede – abwechselnd auf Deutsch und Türkisch – zum Thema Kinderarmut.

"Die Rede musste so gehalten werden, dass das Publikum dem Thema jederzeit folgen kann, auch wenn es die Zweitsprache nicht beherrscht", sagt Renate Grafendorfer, Deutschlehrerin an der HLW, "Kinderarmut ist ein schwieriges Thema für eine 15-Jährige, aber Cemre war das so wichtig – und das hat sie ausgezeichnet vermittelt."

Sechs Wochen lang habe sich die Schülerin auf diese emotionale und zum Nachdenken anregende Rede zum Thema "Hinschauen, aufstehen und handeln" vorbereitet. "Es war ein Moment, der die HLW Haag stolz macht und mit Freude erfüllt", so Direktor Reinhold Meyer.