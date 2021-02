Der Fortbestand der in der legendären Blümelhubervilla untergebrachten Höheren Abteilung für Art and Design an der HTL Steyr und des mit 200 Schülern belegten Internats sind gefährdet. Dieser Hilferuf von Direktor Franz Reithuber bei der Übergabe der von seiner Schule renovierten Werndl-Büste für die Landesausstellung in Steyr war nicht nur im Steyrer Rat- und Linzer Landhaus zu hören, er hallte wohl bis nach Wien.