Hilfe gegen Ansteckung: Tischlerei entwickelte Coronaschutz

Die Idee für diese Innovation sei gemeinsam mit einer befreundeten Apotheke entstanden, sagt Peter Bernegger. In dieser Mollner Apotheke ist die Vorrichtung bereits zurZufriedenheit der Auftraggeber im Einsatz.

Der Corona-Schutz der Tischlerei Bernegger besteht aus einer Grundplatte aus Holz und einem darauf befestigten Aufsteller aus klarem Plexiglas. Die Kundeninteraktion erfolgt durch eine Ausgabeöffnung. Verfügbar ist das Produkt in einer Standardausführung von 85 mal 80 mal 30 Zentimetern oder entsprechend den jeweils gewünschten Abmessungen. Das Grundmodell kostet laut Bernegger 220 Euro netto.

Die ersten Schutzvorrichtungen wurden in der Nationalpark-Apotheke in Molln montiert. „Unsere Kunden und Mitarbeiter haben sehr positiv darauf reagiert“, berichtet Apothekerin Silvia Hackenberger: „Wir werden als verantwortungsvoll wahrgenommen und sind froh, auf diesem Weg einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus leisten zu können.“

Praktisch sei die Einfachheit der Vorrichtung. Diese ist steckbar, ohne Verschraubungen zu montieren und zu befestigen sowie nach Gebrauch platzsparend verstaubar. Sie lässt sich damit – etwa im Fall einer Grippe-Epidemie – flexibel einsetzen.

Mittlerweile gehen Bestellungen für die Schutzvorrichtungen aus ganz Österreich bei der Tischlerei Bernegger ein. Diese werden rasch und zuverlässig in den gewünschten Abmessungen gefertigt und geliefert und sind mittels Stecksystem problemlos und schnell zu montieren. „Noch haben wir Kapazitäten“, sagt Peter Bernegger, „am einfachsten ist es, Bestellungen per E-Mail an uns zu schicken.“ Infos unter www.tischlerei-bernegger.at, Mail an office@tischlerei-bernegger.at.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at