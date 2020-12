Es ist eine herzerwärmende Idee, die sich der junge Garstner Gastronom Lorenzo Hamdan für kommenden Dienstag einfallen hat lassen. Der 23-Jährige, der vor zweieinhalb Jahren gemeinsam mit seinem Vater Majed den "Wirt am Platzl" eröffnet hat, will zwei Tage vor Weihnachten nicht nur knurrende Mägen füllen, er will im Stiftsort vor allem viele Augen vor Freude zum Strahlen bringen. Wer am 22. Dezember zwischen 11.30 und 19 Uhr ein Essen aus seiner Küche abholt, der muss nichts zahlen.