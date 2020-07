Hilfe für das Rote Kreuz

Über eine Warenspende des Rotary-Clubs Waidhofen-Amstetten kann sich Rotkreuz-Teamleiterin Lisa Schwaiger freuen. Präsident Maximilian Hager übergab die Spende im Namen der 65 Club-Mitglieder an das Team des Rotkreuz-Marktes Weyer. "Wir unterstützen aus humanitären Überlegungen und ethischen Beweggründen Menschen, die in Not geraten sind", sagte Hager bei der Übergabe: "Bei den Rotkreuz-Märkten wissen wir, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird."

Dank dieser Spende und weiterer Warenspenden lokaler Lebensmittelgeschäfte können die Rotkreuz-Märkte ein Basis-Sortiment für den täglichen Bedarf anbieten.

