Hier rockt sogar der Dudelsack

Überaus beschaulich geht es zu am Forellenhof im Pechgraben, üblicher Weise jedenfalls. Idylle, Natur und Ruhe prägen das Geschehen. Morgen – am Samstag, 14. September – ist das nicht ganz so. Da kommt es nämlich noch besser. Und lauter.

Der Musikverein Pechgraben nämlich lädt zur nächsten Ausgabe von "Rock am Hof". Einmal mehr bekommen die Besucher zu hören, wie perfekt Rock- und Blasmusik bzw. Rockmusik mit Volksmusikinstrumenten harmonieren.

Drei Bands sind es, die heuer den Forellenhof rocken. Zunächst tritt "Des kau da Wuascht sei" auf. Die Mostviertler gehen nebst anderem mit der Steirischen und dem Hackbrett zu Werke. Danach erobert "Scotch" die Bühne. In diesem Fall gibt es Highland-Punkrock zu hören, bei dem auch ein Dudelsack kräftig mitmischt. Zum Abschluss werden "Jimmy and the Goofballs" aktiv. Sie geben alpenländische Blasmusik zum Besten, die ordentlich fetzt.

Der Einlass zum Rock-Event erfolgt ab 19.30 Uhr. Wer vor 20.30 Uhr erscheint, wird von den Veranstaltern mit einem Welcome-Drink begrüßt.

