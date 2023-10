Hier geht es den Kleinsten richtig gut: Auszeichnung für Steyrer Krabbelstube Elefant

Der Verein Drehscheibe Kind kommt heuer aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Die vor 30 Jahren in Steyr von Ingeborg Niedler, Renate Höher, Elisabeth Seiferth, Ulla Christian und Elfriede Salat aus der Taufe gehobene Initiative, die seit 1995 in Steyr in der Krabbelstube "Elefant" Kinder ab einem Jahr betreut, feierte im Sommer nicht nur ihr rundes Jubiläum, sondern auch 25 Jahre Krabbelstube "Struwelpeter" in Steinbach/Steyr und 20 Jahre Greiner Krabbelstube in Kremsmünster. Nun wurden alle drei Krabbelstuben der Drehscheibe vom Land Oberösterreich im Rahmen der Aktion "Gesunder Kindergarten, gesunde Krabbelstube" ausgezeichnet.

Drei Jahre Vorbereitung

"Dieses Zertifikat hat für uns eine besondere Bedeutung", sagt Barbara Schamberger, Geschäftsführerin und pädagogische Leiterin der Drehscheibe, "es ist ein wichtiges Zeichen, dass Kinder hier gut aufgehoben sind und gesund aufwachsen."

Der Weg hin zu dieser Auszeichnung habe drei Jahre lang gedauert, in denen alle Voraussetzungen erfüllt und überprüft wurden. "Es geht um drei Bereiche, die im Alltag gewährleistet sein müssen", sagt Schamberger: "Die tägliche Bewegung, die richtige Ernährung und das Wohlbefinden der Kinder." Für die Jüngsten sei speziell der Bereich psychosoziale Gesundheit von enormer Bedeutung. "Es geht darum, das entsprechende Vertrauen aufzubauen und sich Zeit zu nehmen, auch für die Eltern." Für ein gesundes Aufwachsen von Kleinkindern sei auch die tägliche Bewegung sehr wichtig: "Wir gehen mit den Kindern bei jedem Wetter ins Freie."

Die Gemüse- und Obstjause in den Drehscheibe-Krabbelstuben werde selbst zubereitet, das Mittagessen komme in Steyr von der ebenso prämierten gesunden Küche im Altenheim Münichholz, in Steinbach vom Altenheim Grünburg und in Kremsmünster von BioMenü Schauflinger. "Dass Betriebe wie Greiner oder seit 2014 auch BMW auf uns vertrauen, zeigt, dass die Qualität der Drehscheibe stimmt", sagt Michaela Frech, die seit mehr als 25 Jahren als Vorstandsmitglied aktiv ist.

Das Pilotprojekt "Gesunde Krabbelstube" wurde vom Land vor vier Jahren gestartet. Das Zertifikat tragen mittlerweile ebenso die Krabbelstuben der BAfEP Steyr, in Adlwang, Ternberg, Waldneukirchen, Steyrling, Caritas Kremsmünster, Micheldorf, Molln, Pettenbach, Roßleithen, Wartberg und Windischgarsten.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner