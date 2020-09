Heute sind die besten "neuen Gesichter" auf dem Laufsteg

Heute wird um 19 Uhr auf der Hartlauer-Dachterrasse in der Steyrer Altstadt das Geheimnis gelüftet, wer das Casting überstand und bei dem neuen Wettbewerb der Steyrer Wirtschaft "Style Alarm" über den Laufsteg schreiten darf. An alle Damen und Herren der Stadt ab 16 Jahren erging der Aufruf, sich zu bewerben und sich von den Modehäusern, Friseuren und Ausstattern in der Stadt ein neues Gesicht und Aussehen verpassen zu lassen. "Sicher war da ein gewisser Mut zur Veränderung gefragt", sagt Modehändlerin Petra Schwinghammer. Das Casting habe aber hervorragende Kandidaten und Bewerberinnen hervorgebracht, sagt die Geschäftsfrau. Die besten sechs – drei Damen und drei Herren – werden nachmittags neu eingekleidet, bekommen beim Friseur einen neuen Schnitt und werden bei Visagisten geschminkt. Das Online-Publikum kann über RTV und Bildschirme bei den Stadtplatzwirten mitsehen und per Handy unter Tel. 0664 / 99 79 23 23 mitvoten. Die Sieger dürfen das neue Outfit von der neuen Sonnenbrille bis zum Schuh behalten, weiters gibt es Sachpreise.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at