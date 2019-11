Heute beginnt in Steyr die Saison der Adventmärkte

Für das Steyrer Christkindl ist heute Dienstbeginn. Das Mädchen im grünen Sternenkleid mit blondem Engelshaar wird die Eröffnung der Adventmärkte mit seinem Lächeln begleiten, wenn die Standler auf dem Stadtplatz und auf der Promenade die Verschläge ihrer Hütten entfernen. Morgen, Samstag, wird um 15 Uhr beim Adventmarkt auf dem Stadtplatz das Barbara-Bier angezapft, trinken werden es unter anderen auch die Vordernberger Knappen, die erstmals einen Steyrer Kumpel außerhalb der Steiermark beim Ledersprung in ihre Zunft aufnehmen. Täglich behauen dann Schmiede das Eisen, solange es noch glüht.

Von Samstag, 7. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, dem Festtag Maria Empfängnis, lassen bei der Schmiedeweihnacht nicht weniger als 30 Handwerker die Ambosse klingen. Täglich nehmen auch Bläserensembles um die große Krippe am Stadtplatz Aufstellung, um Weihnachtslieder anzustimmen. Auf der Promenade drehen sich wieder Karusselle und kleine Bummelzüge für die Kinder im Kreis.

Der Adventmarkt auf dem Stadtplatz ist von heute, 22. November, bis zum 23. Dezember täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, am Heiligen Abend, 24. Dezember, werden die Stände um 16 Uhr dicht gemacht. Der Christkindlmarkt auf der Promenade sperrt von heute, 22. November bis 22. Dezember an Freitagen von 14 bis 20 Uhr und an Samstagen von 11 bis 20 Uhr auf, wobei die Gastronomie eine Stunde länger in Betrieb ist. Am Altjahrestag, dem 31. Jänner, findet am Stadtplatz von 10 bis 14 Uhr ein "Silvester-Schmieden" statt.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at