Herzschlagfinale im Abstiegskampf der Faustballbundesliga

Vor dem letzten Spieltag in der Hallenfaustball-Bundesliga der Männer bleibt das Abstiegsrennen dramatisch. Wer den bitteren Gang retour in die zweite Liga antreten muss, entscheidet sich am Samstag ab 15 Uhr im Bezirksderby in Perg zwischen Aufsteiger Union Haidlmair Nußbach und TuS Raiffeisen Kremsmünster. Einzig das punktelose Schlusslicht Münzbach, ebenfalls Gegner beider Teams, steht bereits als Fixabsteiger fest.

In der vorletzten Runde konnten beide Bezirksteams wieder einmal nur Teilerfolge verbuchen. Die vom Ex-Kremsmünsterer Haymo Valtiner betreuten Nußbacher kassierten in der Heimrunde gegen Grieskirchen eine 0:3 (8, 6, 4)-Niederlage, gegen den Tabellenzweiten Linz-Urfahr gab es hingegen einen Satzgewinn. Die Partie endete mit 1:3 (2:11, 12:10, 1:11, 6:11).

Jeweils 1:3 verlor Kremsmünster auswärts gegen die Topmannschaften aus Enns und Freistadt. Auf das 4:11, 7:11, 11:7, 2:11 gegen Enns folgte ein 4:11, 11:8, 7:11, 9:11 gegen die Mühlviertler, womit die Grün-Weißen allerdings haderten. "Da wäre mehr drinnen gewesen", ärgerte sich Abwehrspieler Bernie Sinnhuber, "dass nicht mehr rausgeschaut hat, haben wir uns selbst zuzuschreiben."

Doch selbst ein Sieg hätte nur wenig an der Ausgangsposition geändert. Aktuell liegt Nußbach mit schlechterer Satzdifferenz zwei Punkte vor der TuS-Fünf. Der Derbyverlierer steigt ab. Nußbach könnte jedoch im Anschluss noch von einem Umfaller Kremsmünsters gegen Münzbach profitieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kremsmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.