Herzkind Sophia: „Der Opernball war so zauberhaft wie im Märchen“

Die bangen Stunden, das Beten und Warten, dass ihre kleine Tochter die Operation gut übersteht, hat das Ehepaar Edith und Helmut Windisch aus Wolfern zusammen geschweißt. Die chirurgischen Eingriffe am offenen Herzen ihres Kindes behielten nur die Eltern im Gedächtnis, „mir selber fehlt jede Erinnerung, weil ich damals noch ein Kleinkind war“, sagte Sophia Windisch (19).

Vergangenen Donnerstag, am Höhepunkt des Faschings in Wien, bestand kein Anlass für Traurigkeit, sondern für Lebensfreude. Sophia tanzte mit David Haslinger (20) aus Wolfsegg am Hausruck unter 300 Debütanten des Opernballes die Polonaise. Die zwei Herzkinder, deren fehlgebildete Organe die Ärzte zu funktionstauglichen Pumpen für den Blutkreislauf umoperierten, standen als Eintänzer schon vor dem Befehl „Alles Walzer!“ im Scheinwerferlicht der Fernsehanstalten.

Für Sophia Windisch zählt das „persönliche Erlebnis“ einer zauberhaften Ballnacht mit aller Pracht. „Es war wie im Märchen“, berichtete sie über schöne Momente, auch wenn die jungen Damen im weißen Kleid und deren junge Kavaliere im Frack an die Leistungsgrenze gehen mussten. Als die Sänger und Tänzer der Staatsoper ihre Auftritte vor der Polonaise hatten, mussten die Debütanten eine dreiviertel Stunde stillstehen. Einige der Ballprinzessinnen mit der Swarovski-Tiara im Haar kippten um und mussten von ihren Partnern gestützt werden, was keine Fernsehkamera einfing. „Mir hat David ein paar Stücke Traubenzucker zugesteckt“, verriet Sophia, „damit haben wir beide es gut überstanden.“

Nach einer fehlerlosen Polonaise auf dem Parkett führte sie und ihre Eltern ihre Tante Birgit Mondl durch das Opernhaus. Die gebürtige Steyrerin kennt als Marketingverantwortliche des Burgtheaters die ganze Künstlerszene in Wien. „Wir waren in vielen Logen zu Gast“, erzählte Sophie, die unter anderen mit Bundespräsidenten Alexander van der Bellen, Nina Proll und Gregor Bloéb ein paar Worte wechseln durfte.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at