"herzgeliebt": Ein Fest, gemeinsam für Kinder

Eine zauberhafte Mischung aus Literatur, Musik und Kunst gib es am Freitag, 18. Oktober, ab 19 Uhr im Gästezentrum Bad Hall. Schauspielerin Christina Cervenka sowie die beiden Engel- und Königskinder Mirjam und Michael lesen aus "herzgeliebt", dem neuesten Buch des Neuzeugers Jorgos Trompeter. "herzgeliebt" ist ein multikulturelles Literatur-, Musik- und Kunstprojekt zugunsten notleidender Kinder in Griechenland, an dem mehr als 100 Gastautoren aus der Schweiz, Griechenland, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Österreich mit viel Herz und Liebe mitgewirkt haben. Die Verwirklichung dieses Projektes dauerte eineinhalb Jahre.

Monika Stadler, eine der kreativsten Soloharfenistinnen Europas, begleitet die Veranstaltung musikalisch. Die schönsten Originalkunstwerke, die Künstler eigens für das Projekt angefertigt haben, werden ausgestellt und zum Kauf angeboten. ",herzgeliebt‘ ist für mich das bis jetzt aufregendste, arbeitsreichste und spannendste Buchprojekt", sagt Trompeter: "Dass es ,herzgeliebt‘ bei einer Auflage von 550 Stück in vier verschiedenen Umschlagsgestaltungen gibt, macht das Buch zu meinem außergewöhnlichsten Projekt."