Herzensaufgaben im Unterricht

So und nicht anders sieht momentan die Situation in der Volksschule Dietach aus." Das schreibt Melanie Baumgartner, Lehrerin der 3B an der Volksschule Dietach. Unterricht finde daheim statt, unterstützt von den Eltern.

Außer den Aufgaben in den Bereichen Deutsch, Mathematik und Sachunterricht erhalten die Kinder auch Herzensaufgaben, die sie durch diese sehr emotionale Zeit tragen und für jede Familie einen wunderbaren Ausgleich bieten sollen, berichtet Baumgartner: "Sie machen Spaziergänge im Wald, fertigen Zeichnungen an, backen mit den Familien und tauschen Rezepte aus, sie legen Mandalas im Wald und vieles mehr."

Besonders das Projekt "Mandalas mit Naturmaterialien legen" sei zu einem wunderbaren Gemeinschaftsprojekt geworden, das bereits viele Besucher des Waldes erfreut habe und auf das unsere Schulkinder stolz sein dürfen.

"Wir als Lehrerteam sind uns sicher, dass nach dieser besonderen Zeit nicht nur das in Erinnerung bleibt, was wir erledigt und bearbeitet haben, sondern vielmehr was wir gefühlt und gespürt haben", sagt Direktorin Andrea Putz.

