Herrin der Ringe brachte Opernklänge nach Klaus

Mehr als 90 Gäste folgten der Einladung von Robert Engstler, Geschäftsführer von Audi Laimer, und Rallye-Ikone Sigi Schwarz in die Bergkirche Klaus. Die beiden hatten die Hamburger Opernsängerin und Schauspielerin Felicitas Breest für ein Erzählkonzert an diesem außergewöhnlichen Ort engagiert, der schon Weltstar Jonas Kaufmann bei seinem Auftritt in Klaus inspiriert hatte.

Gemeinsam mit Pianist Cris Ziegler und Erzählerin Silke Konfekke entführte Breest gemäß Sponsor Audi als „Herrin der Ringe“ die Besucher auf die Opernbühnen des 19. Jahrhunderts und sang Arien von legendären Frauenfiguren der Operngeschichte wie aus La Bohème, La Traviata und Jeanne d’Arc. Gastgeber Pater Andreas und das gesamte Publikum waren begeistert. Bei der Zugabe, einem Lied aus der Lehár-Oper Giuditta, holte Breest Organisator Sigi Schwarz auf die Bühne, und mit stehenden Ovationen der Besucher ging der erste Teil des Abends zu Ende. „Die erste Frau, die mich vor den Altar geführt hat“, sagte der Hausherr des Gasthofs „Kaiserin Elisabeth“, wo die After-Show-Party stattfand, schmunzelnd.

Neben den Künstlern hatten dort auch Georg Wiesinger und Sebastian Pohn vom Klavierhaus C. Bechstein in Linz, die den Flügel für das Konzert auf aufwendige Weise in die Bergkirche geliefert hatten, sowie zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister Rudi Mayr, Freude am Backhendl-Essen, angeregten Gesprächen und der musikalischen Begleitung von DJ Franz Göttl bis weit nach Mitternacht.

Autor Stefan Minichberger Stefan Minichberger