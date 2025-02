"Herr Doktor, muss ich den Grauen Star operieren lassen?"

Die ernüchternde Nachricht zuerst: Alterssichtigkeit trifft jeden. „Irgendwann werden uns allen die Arme beim Lesen zu kurz“, sagt Felix Buder, Leiter der Abteilung für Augenheilkunde am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. Beginnend ab dem 40. Lebensjahr verhärtet sich die natürliche Linse im Auge. Dadurch wird das Scharfstellen in der Nähe immer schwieriger. Aufhalten kann man das nicht, abhelfen kann aber eine Gleitsichtbrille. Laut dem Augenmediziner ist sie eine ideale Möglichkeit, die Alterssichtigkeit auszugleichen, wenn sie auch mit einem gewissen Gewöhnungseffekt verbunden ist.

3.000 Grauer Star-Operationen in Steyr

Das war aber nicht das einzige Thema bei der OÖN-Gesundheitstour im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. Viele Fragen drehten sich um den Grauen Star - eine nicht erbliche, altersbedingte Eintrübung der natürlichen Linse im Auge. Am häufigsten tritt sie ab dem 65. Lebensjahr auf. Die Operation wird von den Krankenkassen übernommen und ist ein Routine-Eingriff: „Inzwischen ist das eine tagesklinische OP. In 15 bis 20 Minuten wird eine künstliche Linse eingesetzt, und der Patient kann noch am selben Tag das Krankenhaus verlassen“, sagt Buder. 3.000 Grauer Star-Operationen werden allein am Klinikum Steyr jährlich abgewickelt. Die Versorgungslage ist in Oberösterreich ausgesprochen gut, betont der Mediziner. Das sei nicht in allen Bundesländern der Fall. Notwendig sei eine Operation aber erst, sobald das eingeschränkte Sehvermögen stört. Nach dem Eingriff sind sowohl Nah- als auch Fernsicht enorm verbessert: „Manche bemerken dann zum ersten Mal ihre Falten“, lacht der Augenarzt.

Grüner Star wesentlich gefährlicher

Ab dem 40. Lebensjahr empfiehlt der Mediziner einmal jährlich eine Augen-Vorsorgeuntersuchung. Nicht zuletzt, weil der Augendruck mit erhöhtem Alter steigen kann. Das ist nicht spürbar, kann aber unter anderem zum Grünen Star führen. Diese oft erblich bedingte Erkrankung ist wesentlich gefährlicher als der Graue Star. Im frühen Stadium können spezielle Augentropfen den Augendruck im Zaum halten. In seltenen Fällen wird operiert.

Kurzsichtigkeit durch Bildschirmarbeit

Wesentlich jünger sind viele kurzsichtige Patienten. Die Zahl der Kinder mit Fehlsichtigkeit steigt. Grund sind lange Bildschirmzeiten, in denen die Kleinsten nur mehr auf kurze Distanz schauen. Wichtig sind bewusste Pausen, am besten in der Natur: „Denn da wird auch in die Ferne geschaut. Das Auge braucht diese Abwechslung“, sagt Barbara Schagerl-Müllner, Uniqa-Vitalcoach und Sportwissenschafterin.

Langes Tragen von Kontaktlinsen vermeiden

Was das Auge noch nicht gern hat, ist das zu lange Tragen von Kontaktlinsen. Acht Stunden täglich sind genug, dann sollte man auf die Brille wechseln. Auch trockene Augen können mit zunehmendem Alter störend sein. Betroffen sind vor allem Frauen ab den Wechseljahren. Tränenersatzprodukte können Linderung verschaffen. Schutz brauchen die Augen, wenn die Temperaturen im Frühling steigen. Denn: UV-Licht ist schlecht für die Netzhaut. „Bei hoher Sonneneinstrahlung, besonders in den Bergen, sollte unbedingt eine Sonnenbrille mit UV-400 Schutzfaktor getragen werden“, sagt der Augenmediziner. Das Auge kann sogar einen Sonnenbrand bekommen. Das sei besonders schmerzhaft, sagt Buder.

Autor Elena Muss Elena Muss