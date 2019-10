Herbstkonzert am Berg

Der Musikverein Wachtberg veranstaltet am 2. November um 20 Uhr das traditionelle Herbstkonzert in der Mehrzweckhalle in Behamberg. Auf dem Programm von Kapellmeister Florian Bürstmayr stehen diesmal unter anderem "Fanfare for a Ceremonial" von Michael Geisler, "Böhmische Dorfbilder" von Evzen Zamecnik, "Singapura Suite" von Jan van der Rost oder der "Marsch der Titanen" von Michael Schiegg. Eintritt: freiwillige Spenden.

