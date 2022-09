Herbst begann mit Medaillenregen für LAC

Äußerst erfreulicher Start in den Herbst für den LAC Amateure Steyr: Nicht nur Medaillen, sondern auch viele persönliche Bestleistungen wurden von den Landes- und Bundesmeisterschaften im Nachwuchsbereich nach Steyr heimgebracht. Das ganze Team lieferte bei den Wettkämpfen starke Leistungen ab.

In der Kategorie U20 gab es Gold für die Stabhochspringerin Lisa Gruber mit 390 m. Trotz mehrmonatiger Pause im Frühjahr gewann Gruber heuer alle österreichischen Meisterschaften und Landesmeisterschaften sowie den Staatsmeistertitel in der Allgemeinen Klasse. An der LAC-Athletin führt aktuell kein Weg vorbei. Es wird spannend, wohin die Reise bei ihr noch gehen wird. Wenn sie so weitermacht – dann auf alle Fälle in luftige Höhen. Zwei Mal Silber räumte Paul Leitenbauer ab – einmal im 800-m-Bewerb mit einer Zeit von 2:03,72 Minuten und einmal im 1500-m-Lauf mit 4:03,6 Minuten. Evelyn Rohn erreichte im Diskuswurf mit 33,34 m Platz fünf. Dieses Ergebnis erreichte auch Moritz Heiml mit persönlicher Bestzeit im 1500-m-Lauf mit 4:09,72 Minuten.

Gleich doppelt glänzte Flora Heiml in der Altersklasse U16: Gold für sie im 1000-m-Lauf mit einer Zeit von 2:59,73 Minuten und Silber für das Nachwuchstalent im 3000-m-Lauf in 10:36,33. Beide Medaillen gewann die LAC-Starterin mit persönlichen Bestzeiten.