Herbert Döller, Waidhofens "Pater Brown", ist nun Ehrenbürger

Der Kunstkenner ging dem italienischen Betrüger nicht auf den Leim, der vorgab, anständig und zu einem christlichen Preis Messkelche zu restaurieren und zu vergolden. Wie "Pater Brown" stellte Stadtpfarrer Herbert Döller dem falschen Goldschmied eine Falle, sodass diesen die Polizei nur noch in dessen Wohnwagen zu verhaften brauchte. Als das anfänglich todbringende Coronavirus Lockdowns erzwang, stellte sich Döller im Messgewand vor die Kamera für Gottesdienste, die er über Livestreams im Internet für die Gläubigen vor den Bildschirmen verbreitete. Die Strukturreform, dass nicht zuletzt wegen des Priestermangels Großpfarren geschaffen werden, sah er voraus, während er sich einem gemeinsamen Altar mit der evangelischen Gemeinde in der Bürgerspitalkirche verweigerte, wobei er sich auf das Kirchenrecht berief. Herbert Döller hat also nicht nur der Renovierung der Stadtpfarrkirche (inklusive der Einmauerung eines Knochensplitters von Franz Jägerstätter, des seligen Märtyrers unter der NS-Herrschaft) wegen ein halbes Leben lang das kirchliche Leben in der Statutarstadt geprägt. Nach der Verleihung des Monsignore-Titels durch Papst Franziskus wurde dem in den Ruhestand getretenen Stadtpfarrer nun auch die höchste Würde verliehen, die die Stadtgemeinde aussprechen kann: die Ehrenbürgerschaft.

Döller zeigte in der Kirche die Urkunde mit Freude – um nicht zu sagen, auch mit gewissem Stolz – her, die ihm beim Erntedankfest im Rahmen der Sonntagsmesse überreicht worden war. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP), Bürgermeister Werner Krammer (VP) und die Vizes Mario Wührer (VP) und Armin Bahr (SP) saßen als mit der Gratulation betraute Kirchgänger im Gestühl. "Wir verleihen diese Auszeichnung als Zeichen dafür, wie sehr wir die Lebensleistung von Stadtpfarrer Herbert Döller schätzen", sagte Rathauschef Krammer.

Döller war auch außerhalb der Stadtmauern ein hoher Kirchenmann. Der 1978 zum Priester geweihte Kleriker wirkte seit 1995 als Dechant des Dekanates Waidhofen und gehörte dem Domkapitel in St. Pölten an. Mit dem heutigen Tag tritt er offiziell in den Ruhestand.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

