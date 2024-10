Hengstschläger in Sierning: Amüsant und auf den Punkt

Es ist eine Wohltat, dem gebürtigen Oberösterreicher, Genetiker und Bestsellerautor ("Die Lösungsbegabung") Markus Hengstschläger (56) zuzuhören. Pointiert, verständlich und tiefgründig bringt er aktuelle Themen, Herausforderungen und manche Fehlentwicklungen auf den Punkt. Leidenschaftlich plädiert Hengstschläger dafür, die Individualität zu fördern, Kinder eigene Erfahrungen machen zu lassen. Blauäugigen Optimisten erteilt er genauso eine Absage wie eingefleischten Pessimisten. "Es gibt kaum etwas Befriedigenderes, als selbst eine Lösung für ein Problem zu finden", lautete eine der Kernbotschaften Montagabend im Rudensaal Sierning. Hubert Gärtner, Schatzmeister bei den Sierninger Lions, hatte seinen "alten" Bekannten in die Marktgemeinde gelotst, der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Einnahmen gehen laut Lions-Präsident Gerhard Ostermann allesamt an Menschen in der Region, die Unterstützung benötigen. Das Potenzial für Bestleistungen, wie sie etwa ein Lionel Messi beim Kicken oder eine Elina Garanca beim Singen zeige, schlummert laut dem Referenten in jedem von uns. Um beim Fußball zu bleiben: "Nur wer in Bewegung bleibt, hat die Möglichkeit, etwas zu finden, das er gesucht hat, und noch viel mehr, etwas zu entdecken, wonach er gar nicht gesucht hat."

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst

