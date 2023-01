Helfer des Christkinds im Postamt beantworteten gut 12.000 Kinderbriefe

Von 25. November 2022 bis zum 6. Jänner 2023 wurden insgesamt 1,3 Millionen Weihnachts- und Neujahrsgrüße aus aller Welt mit dem begehrten Sonderstempel "Über Postamt Christkindl" versehen. Erstmals seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie kamen auch wieder Gästegruppen aus dem Ausland, manche aus Übersee.

Für die abgelaufene Saison hat die Post eine Neugestaltung vorgenommen: Die weihnachtlich dekorierte Hütte im Außenbereich des Christkindl-Wirts – in unmittelbarer Nachbarschaft zur Christkindl-Kirche, die die vergangenen zwei Jahre als Behelfslösung gedient hatte – wurde dauerhaft als Weihnachtswerkstatt für die Post-Mitarbeiter eingerichtet. Hier werden auch in Zukunft Briefe gestempelt und Antworten vom Christkind in die ganze Welt verschickt.

Seit Jahrzehnten schicken Kinder aus aller Welt Briefe ans Postamt Christkindl, diese Saison waren es mehr als 12.300. Das Team der Post hat alle Zuschriften und Wünsche – im Auftrag des Christkinds, versteht sich – beantwortet. Die Kinder bekamen deutsche oder englische Antwortkarten zugeschickt.

Waren es in der Vergangenheit oft mehrheitlich Kinderbriefe aus dem Ausland, zum Beispiel aus dem asiatischen Raum, die in Christkindl gelandet sind, kommen mittlerweile rund zwei Drittel der Kinderbriefe aus Österreich. Anders als in den vergangenen Jahren hat heuer Corona kaum noch eine Rolle in den Briefen gespielt. Statt einem "Corona-Staubsauger" stand dieses Jahr wieder Spielzeug ganz oben auf den Wunschlisten der Kinder.

Autor Martin Dunst