Hektisches Treiben bis zum ersten Läuten: Schulwart behält den Überblick

Freitag, 8. September, 12 Uhr, Stadtteil Ennsleite: Von Ruhe vor dem Schüleransturm kann keine Rede sein. Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr laufen im Schulkomplex auf Hochtouren: In der Otto-Glöckel-Straße, der Namenspatron war in der Ersten Republik ein Bildungsreformer, sind zwei Mittelschulen (MS 1 und MS 2) und eine Volksschule untergebracht.

Ein Trio der Stadtgärtnerei bringt die Außenanlagen in Schuss. Im neuen Naturwissenschaftsraum wird der Feinschliff gemacht, Schüler, die sich unterm Schuljahr etwas schwerer tun, freuen sich, dass vierzehn Tage Sommerschule zu Ende gehen. Mittendrin steht Schulwart Stefan Temesvari und behält den Überblick und die Ruhe. Die "Perle der Schule", wie er von Julia Ecker, Leiterin der Magistratsabteilung Schule & Sport, genannt wird, bringt 23 Jahre Berufserfahrung und damit jede Menge Routine mit. Er ist keiner, dem man eine Arbeit anschaffen muss. Temesvari packt an – überall und jederzeit.

Alle Namen gewusst

Auch während des Rundgangs mit der Steyrer Zeitung macht er keine Ausnahme. Da wird kurzerhand ein Kühlschrank auf einer Sackrodel von A nach B transportiert, ein frischer Fleck auf dem Boden geistig registriert, um ihn später wegzuputzen. Was muss ein guter Schulwart mitbringen für den Beruf? "Etwas handwerkliches Geschick und Kinder sollte man mögen", sagt Temesvari, der vor allem vor der Corona-Zeit alle Schülerinnen und Schüler mit Vornamen gekannt hat und der auf dem Schulgelände wohnt. Er ist Anlaufstelle für Lehrer und Schüler nicht nur beim täglichen Jausenverkauf, sondern vor allem bei fast allen größeren und kleineren Problemen in der Schule. Dabei stehen der Schulwart und sein neunköpfiges Team an Reinigungs- und Küchendamen zumeist im Hintergrund, aber auch Direktorin Monika Freimund weiß: "Ohne unseren Schulwart und sein Team würde unser Alltag nicht laufen." Es sei unglaublich, was in diesem Bereich geleistet werde.

Außenstehende beurteilen das oft anders: von wegen ruhige Kugel schieben. Solche Vorurteile lassen Temesvari kalt. Er weiß es besser. Vor allem nach Schulschluss, wenn alle Ferien machen, beginnt eine arbeitsintensive Zeit: "Wir räumen alle Klassenzimmer komplett aus und putzen jeden Winkel und jede Ecke." Eine Woche Urlaub hat sich der Schulwart heuer im Sommer genommen, damit sich Großbaustelle und die Sommerschule unter einen Hut bringen lassen.

Die Stadt Steyr als Schulerhalter hat mehr als eine halbe Million Euro investiert: Brandschutz, Erneuerung von WC-Anlagen, neuer Physik- und Chemiesaal und ein Treppenlift – so lauten die größeren Posten. Geplant von der Liegenschaftsabteilung des Magistrats, laufen an Ort und Stelle alle Fäden bei Temesvari zusammen. Der hat vor Jahrzehnten selbst die Ganztagsschule auf der Ennsleite besucht, hätte sich damals nicht träumen lassen, dass er einmal genau hier als Schulwart in Pension gehen wird. "Die Entscheidung, an die Schule zu wechseln, habe ich noch keinen Tag bereut."

Der Schulbeginn in Zahlen

Knapp 18.000 Schülerinnen und Schüler gibt es zurzeit in der Bildungsregion Steyr-Kirchdorf. Rund 1600 Kinder sind mit dem heutigen Tag das erste Mal schulpflichtig: 325 in Steyr-Stadt, 610 im Bezirk Kirchdorf und 686 in Steyr-Land.

Zum Vergleich: Oberösterreichweit gibt es knapp 200.000 Schülerinnen und Schüler, davon 15.741 Taferlklassler.

Die Stadt Steyr als Schulerhalter ist für acht Volksschulen, sechs Mittelschulen, zwei Allgemeine Sonderschulen und eine Polytechnische Schule verantwortlich.

In den Volksschulen der Stadt besuchten im Schuljahr 2022/23 1195 Schüler den Unterricht, an den Mittelschulen 994 Schüler, in den Sonderschulen werden 53 Schüler betreut, diese Zahl gilt auch für die Polytechnische Schule.

An den Volksschulen in Steyr unterrichteten zuletzt 129 Lehrkräfte, an den Mittelschulen 159, an den Sonderschulen 23 Lehrer und an der Polytechnischen Schule acht.

