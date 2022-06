Heißer Tanz für Predators

Zwei Siege, vier Niederlagen – das ist die Bilanz der Footballer der Predators Steyr vor dem Gastspiel der Division III am Samstag (16 Uhr) bei den Huskies aus Wels. Die Aussicht auf Punktezuwachs hält sich vor dem Oberösterreich-Derby in Grenzen, haben doch die Messestädter noch kein Match verloren und bis zu 1000 Fans in der Huskies-Arena hinter sich. Den Predators liegt noch die jüngste hauchdünne 30:32-Niederlage gegen die AFC Grizzlies im Magen.