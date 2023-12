Heinz Ferlesch trägt nun den Ehrenring am Finger

Dass Heinz Ferlesch Großtaten für die Kultur nicht nur innerhalb ihrer Grenzen vollbracht hat, ist der Stadtgemeinde schon lange bewusst gewesen. Das Goldene Ehrenzeichen hat sie dem Dirigenten und Gründer des mittlerweile weithin bekannten Chores Ad Libitum bereits 2013 verliehen, als er auch den NÖ. Kulturpreis erhielt. Jetzt hat die Stadt beim Lob ihres musikalisch hochbegabten Bürgers den höchsten Ton erreicht. Ferlesch wurde mit dem Ehrenring ausgezeichnet, zu dessen Verleihung Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SP), Kulturstadtrat Leopold Feilecker (SP) und Stadtrat Andreas Pum (VP) herzlich gratulierten.

Ferlesch vertritt die Kulturszene über das Mostviertel hinaus. Er ist künstlerischer Leiter der Wiener Singakademie und leitet auch den Chor des Wiener Konzerthauses, wo er mit Dirigenten wie Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Verly Gergiev, Philippe Jordan, Simone Young, Kent Nagano, Franz Welser-Möst, Yannick Nezet-Seguin, Daniel Harding und Ton Koopman zusammenarbeitet. Produktionen mit der Wiener Singakademie führen ihn neben regelmäßigen Konzerten im Wiener Konzerthaus in die bedeutendsten Konzerthäuser der Welt. Gemeinsam mit dem Oboisten Andreas Helm gründete Ferlesch das Originalklangorchester und Consort Barucco, das sich aus international konzertierenden Barock-Spezialisten zusammensetzt.

Sein Herzblut gehört dem Chor Ad Libitum, den er 1993 in Sankt Valentin gegründet hat. Der gemischte Chor hat sich zu den gefragtesten Klangkörpern seines Genres gesungen, des Vokalensemble tritt mit Ensembles und Orchestern wie Percussive Planet, dem Klavierduo Önder, Pro Brass, dem Bruckner Orchester Linz und in Personalunion Ferleschs am Pult mit Barucco auf.

International gefragt

Ferleschs Lehrtätigkeit beschränkt sich nicht nur auf die Wiener Singakademie. Er unterrichtet auch an der Musikuniversität Wien, ist zudem musikalischer Leiter der Vokalakademie Niederösterreich und Koordinator der Chorszene Niederösterreich. Der Vielbeschäftigte ist auch ein international gefragter Gastdirigent, Juror- und Workshopleiter unter anderen bei Choeur de Radio France, Orfeo Catala, dem Kodaly Choir Debrezen und im Rahmen von Berkshire Choral International. Geradezu selbstverständlich ist Ferlesch auch Mitglied im World Choir Council.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer