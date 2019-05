Heimweh: Jackson Kenio löste Vertrag nach nur drei Monaten auf

STEYR. Vorwärts Steyr tritt morgen ohne allzu große Hoffnung in Lustenau an.

Der Brasilianer Jackson Kenio hatte Heimweh und hat seinen Vertrag bei den Rot-Weißen nach nur drei Monaten wieder aufgelöst. Bild:

"Unsere Chance ist, dass wir keine Chance haben", sagt Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller vor dem morgigen Auswärtsmatch in Lustenau (16.30 Uhr). Allerdings muss er seiner Elf nach der 0:3-Heimschlappe gegen den SV Lafnitz, nach der es erstmals auch Unmutsäußerungen der Fans gegeben hat, erst die nötige Moralinjektion verpassen. Schwierig wird die Aufgabe auf jeden Fall: Im Herbst hatten die Vorarlberger in Steyr klar mit 5:1 gewonnen. Speziell der brasilianische Torjäger Ronivaldo, im Hinspiel zweifacher Torschütze, war damals von der rot-weißen Defensive überhaupt nicht in den Griff zu bekommen. Insgesamt hat Ronivaldo in dieser Saison bereits zwanzig Mal getroffen.

Kerschbaumer angeschlagen

Bereits heute reist die Mannschaft nach Vorarlberg und wird abends im Ländle noch ein Abschlusstraining absolvieren. Wieder mit dabei sein wird Philipp Bader, dafür fehlt Josip Martinovic, der nach seiner neunten Gelben Karte gesperrt ist. Und auch hinter dem Einsatz von Daniel Kerschbaumer steht ein Fragezeichen. Der Abwehrspieler laboriert seit Wochen schon an Rückenproblemen und musste diese Woche auf Trainingseinheiten verzichten.

Allzu groß ist Wahlmüllers Hoffnung auf eine Überraschung jedoch nicht. "Wir müssen den Ball flach halten", sagt der Trainer der Rot-Weißen, "unser Kader ist dünn, zudem machen sich Verschleißerscheinungen bei den Spielern bemerkbar." Seine Elf müsse mutig dagegenhalten, dürfe sich nicht so viele Fehler wie zuletzt erlauben und benötige gegen Lustenau natürlich auch ein wenig Glück, um die Sensation zu schaffen.

Brasilo mit Heimweh

Nicht mit dabei im Ländle ist auch Mittelfeldspieler Jackson Kenio Santos Laurentino. Der junge Brasilianer, der von Vorwärts erst im Jänner verpflichtet worden war, hat am 30. April, nur eine Woche nach seinem 20. Geburtstag, den Verein bereits wieder verlassen und die Koffer für die Reise Richtung Heimat gepackt. Jackson hatte im Frühjahr aufgrund von Herzproblemen kaum trainieren oder spielen können. Vor allem aber dürften den jungen Südamerikaner das Heimweh und die Sprachbarriere geplagt haben, wodurch er in Steyr nie richtig Fuß fassen konnte. Wahlmüller: "Leider war er nicht die erhoffte Verstärkung im Abstiegskampf."

