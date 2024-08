Heimstärke bleibt das Markenzeichen von Vorwärts Steyr

Als "Tormaschine" war der SK BMD Vorwärts Steyr in dieser Saison noch nicht aufgefallen. Beim 2:0-Heimerfolg über den SV Wildon fiel aber erstmals mehr als ein Treffer – wenngleich die über weite Strecken drückend überlegenen Rot-Weißen speziell in Hälfte zwei auch noch zwei oder drei Tore mehr hätten erzielen können. Dabei stand aber wieder einmal Aluminium im Weg – Oliver Filip traf nur die Latte –, mehrmals war bei Wildons jungem Schlussmann Marvin Wieser Endstation.

"Ich bin mit vielem zufrieden, nicht aber mit allem", resümierte daher Trainer Markus Eitl, "wir haben gute Szenen gehabt, waren richtig dominant, haben aber leider das 3:0 nicht gemacht." Wäre seine Elf in manchen Phasen nicht zu unentschlossen vor dem Tor, hätte Vorwärts bereits mehr als sechs Punkte auf dem Konto.

Die Treffer der Steyrer erzielten Alvaro Suarez Collazo per Strafstoß (10.) und weitere zehn Minuten später der auffällige, ideal freigespielte Filip. Eitl: "Nicht nur er ist heuer richtig gut in Form. Unsere Spanier, Collazo und Martin Coello Carrera, sind eine wirklich starke Doppelsechs und Stefan Goldnagl war heute top, top, top." Nächster Gegner ist am Freitag auswärts Gurten.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner