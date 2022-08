Heimspiele für Dieminger und Rammel

Die Stimmung hätte Sonntag bei den Motocross-Meisterschaftsläufen in der Seitenstettner Mostviertel Arena unter den Zusehern nicht besser sein können. Für den grenzenlosen Jubel waren die heimischen Fahrer Florian Dieminger, der in der MX2-Klasse zweimal Dritter wurde, und Markus Rammel, der zum ersten Mal in seiner Karriere einen Meisterschaftslauf in der Open-Klasse gewann, dann einen dritten Platz herausfuhr und als Draufgabe nach beiden Läufen den Tagessieg holte, verantwortlich. Dieminger und Rammel hatten jeweils Pole-Position. Dieminger bewies in beiden Läufen, dass er zu den besten drei Österreichern zählt. Seine Rundenzeiten lagen deutlich vor dem Rest des Feldes. Knapp der zweite Lauf: Kratzer, Plch und Rammel lagen 3,33 Sekunden beisammen.