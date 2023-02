Heimspiel im Waidhofner Plenkersaal

Walter Mair machte in seiner Weltkarriere für ein Projekt in seiner Heimatstadt Station: Das hiesige Kammerorchester vertonte ein Auftragswerk.

Videogamer schießen mit den Daumen auf der Spielkonsole bei "Call of Duty" zur Musik von Walter Mair auf alle feindlichen Soldaten, die sich aus der Deckung wagen. Im Thriller "Till Death" muss sich Megan Fox als Emma zu düsteren Klängen des gebürtigen Waidhofners in einem Landhaus in der Einschicht vom Leichnam ihres Ehemannes Mark (Eoin Macken) trennen, der mysteriös mit einer Handschelle an sie gefesselt ist.