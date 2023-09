Heimspiel für Miriam Hie

Die Schauspielerin und Kabarettistin Miriam Hie, bekannt aus Soko Linz, Vienna Blood oder Tatort, tritt am Samstag, 16. September, um 19 Uhr im Pfarrhof Christkindl mit ihrem Kabarettprogramm auf. Das ist gleich eine doppelte Premiere: Einerseits ist es das erste Mal, dass Miriam Hie in der Heimat ihrer Kindheit und Jugend auftritt, sie ist in Steyr-Christkindl aufgewachsen. Andererseits findet die Veranstaltung "Kultur im Pfarrhof" zum ersten Mal statt. Karten für den Kabarettabend können im Pfarrbüro Christkindl, in der Ordination Dr. Ulbrich in Garsten bzw. per Mail an kabarett-christkindl@gmx.at erworben werden. Eintritt: VVK 22 Euro und AK 25 Euro. Am Sonntag, 17. 9., wird das Erntedankfest groß gefeiert.

