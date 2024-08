Heimspiel: Fans wollen Vorwärts am Samstag sehen

Mit der Partie gegen den steirischen Aufsteiger SV Wildon startet der SK BMD Vorwärts Steyr morgen, Samstag, um 19 Uhr eine Serie von Samstagsheimspielen. Das Derby gegen Wels am 12. Oktober sowie die Begegnung gegen Deutschlandsberg am 26. Oktober finden auf vielfachen Wunsch der Fans ebenfalls an Samstagen statt.

"Ich habe kein Problem mit diesen Terminen", sagt Trainer Markus Eitl, "allerdings hoffe ich, dass es die Fans honorieren und viele Zuschauer zu diesen Spielen kommen, um uns zu unterstützen."

Wildon liegt mit vier Zählern aus drei Spielen aktuell einen Punkt vor den Rot-Weißen. Eitl will dies aber nicht überbewerten: "Wir haben, abgesehen von den ersten zwanzig Minuten gegen Oedt, in allen drei Partien einen selbstbewussten Auftritt hingelegt. Wir haben auch in allen Spielen genügend Chancen kreiert, die wir über kurz oder lang in Tore umsetzen werden." Zuletzt hatte seine Elf beim 0:1 in Leoben mit zwei Stangentreffern allerdings großes Pech. Einziges Erfolgserlebnis war in dieser Saison der Siegestreffer von Oliver Filip zum Heim-1:0 gegen St. Anna.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner