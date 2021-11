Heimsieg hat Vorwärts neue Zuversicht geschenkt

Die holprig in die Saison gestarteten Niederösterreicher sind mittlerweile in Schwung gekommen und haben in den vergangenen sechs Spielen 13 Punkte erobert. Doch auch die Rot-Weißen haben in den vergangenen Partien ihr Selbstvertrauen aufpoliert: Dem Auswärtsremis beim Tabellenzweiten Liefering folgte ein überzeugender 4:1-Heimerfolg gegen Dornbirn. Nun soll auch St. Pölten die neue Zuversicht der Vorwärts-Elf zu spüren bekommen.