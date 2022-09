Heimsieg gegen Blau-Weiß: Amstetten führt Tabelle an

Erfolgreiches Wochenende für die beiden Mannschaften in der zweiten Bundesliga aus der Region: SKU Amstetten nahm Revanche für die Cup-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz und siegte zu Hause mit 1:0. Vorwärts Steyr holte im eigenen Stadion einen 0:1-Rückstand auf und gewann gegen FC Admira Wacker Mödling mit 2:1. Seit sage und schreibe 13 Spielen ist der SKV jetzt zu Hause ungeschlagen.

Vorwärts-Trainer Daniel Madlener brachte mit Nico Wiesinger und David Bumberger zwei Neue: Dieses Risiko sollte sich auszahlen. David "Bumm-Bumm"-Bumberger schoss die Kugel in der 69. Minute zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer ins Tor. Diesen Vorsprung ließ sich die Madlener-Elf nicht mehr nehmen. Wiesinger musste später verletzt ausgewechselt werden. "Es dürfte nicht so schlimm sein, er möchte unbedingt am Dienstag wieder ins Training einsteigen", sagt Madlener. Der Coach ist mit der Leistung und der Energie auf dem Platz zufrieden. "Jetzt müssen wir das auch auswärts so schaffen." Die Kaderplanung ist laut Madlener vorerst einmal abgeschlossen. "Wir haben als Mannschaft noch Luft nach oben, leben als Verein davon, Spieler zu entwickeln."

Während in der Begegnung im Cup vor wenigen Tagen Blau-Weiß Linz gegen SKU Amstetten souverän mit 3:0 in das Achtelfinale eingezogen ist, zeigte die Fallmann-Elf im Heimspiel ein ganz anderes Gesicht. Eine hart umkämpfte erste Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten endete torlos. Nach der Pause kamen die Hausherren mächtig unter Druck. Die Gäste aus Linz drängten auf die Führung. In der 70. Minute musste das Match wegen eines Gewitters für einige Minuten unterbrochen werden. Nach dem Donnerwetter begann Blau-Weiß, für ein paar Momente zu schwimmen. Nach einem haarsträubenden Abwehrfehler netzte Joker Thomas Mayer zehn Minuten vor Schluss abgebrüht zum 1:0 ein. Die Gäste drückten auf den Ausgleich, doch die Hausherren retteten den knappen Vorsprung und somit die Tabellenführung über die Zeit. "Linz ist mit breiter Brust zu uns gekommen", sagt SKU-Coach Jochen Fallmann. Am Ende sei man für einen heroischen Kampf belohnt worden. "Zweikampfverhalten und Einsatz haben zu hundert Prozent gestimmt."