Heimbewohnern fällt die Decke auf den Kopf: Bei Neubau geht nichts weiter

Mit einer Mischung aus Verzweiflung und Ärger wenden sich Mitarbeiter und Bewohner des Landespflege- und Betreuungszentrums (LPBZ) Christkindl erneut an die Steyrer Zeitung: Der seit Jahren geplante und zugesagte Neubau für 100 psychisch kranke Patienten hängt seit Jahren in der Warteschleife. Die Zustände in dem Heim sind zum Teil unerträglich: überall Risse, Wasserflecken, verzogene Fenster und Türen. Ein ganzer Trakt wurde bereits behördlich gesperrt.