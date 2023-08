Heim-EM für Jona und Moritz auf den acht Rollen

Traube vor dem eigenen Tor vor Spielbeginn: Österreichs U19-Inlineskaterhockeyteam läuft in Amstetten auf.

Inlineskaterhockey ist mit Eishockey eng verwandt, nur dass die Spieler nicht auf Kufen, sondern auf acht Rollen keinem Puck, sondern einem Hartplastikball nachjagen, der genauso wehtut wie eine Gummischeibe, wenn man sie auf eine ungeschützte Körperstelle abkriegt. In Amstetten steigt ab Freitag mit dem Eröffnungsspiel Österreich gegen Großbritannien (20 Uhr) die U19-Europameisterschaft der Junioren. Der Gastgeberverein Shadows Amstetten, der das Turnier ausrichtet, stellt heute in der Eishalle die 40 mal 20 Meter genormten Banden auf, die der österreichische Verband ISHA (Inline-Skaterhockey Austria) bereitgestellt hat.

"Die EM ist eine Riesenmotivation für die vielen Kids, die bei uns im Verein im Nachwuchs spielen, und ich glaube, dass die Matches auch für das Publikum sehr sehenswert sein werden", sagt Shadows-Obmann Bernhard Brandstetter, bei dem auch alle Fäden bei der Organisation der Meisterschaft zusammenlaufen. Förderungen, unter anderen von der Stadtgemeinde, haben ermöglicht, dass die Hallenmiete für die junge Sportart leistbar wurde und Amstetten als Austragungsort den Zuschlag von der International Inline Skater Hockey Federation (IISHF) erhalten hat, der derzeit zehn Landesverbände, darunter auch Indien und Israel, angehören, während die Mitgliedschaften von Russland und der Ukraine zurzeit ruhen.

Jona Langenreiter hat bei der U19-EM in Amstetten ein Heimspiel. Bild: ECU Wölfe

Bei dem noch kleinen Teilnehmerfeld fehlen am Wochenende beim U19-Turnier in Amstetten nur Spanien und Dänemark. Gold, Silber und Bronze machen nur die vier verbliebenen Teams Großbritannien, Schweiz, Deutschland und Österreich untereinander aus. "Das aber verspricht trotzdem tollen Hockeysport", kündigt Brandstetter an.

Aus Amstetten gehen im rot-weiß-roten Adlertrikot mit dem Hockeyschläger auch zwei Lokalmatadore nicht aufs Eis, sondern auf den Hallenbeton: Moritz Kreipl und Jona Langenreiter, Spieler der Shadows in der Regionalliga, für die danach bei den Amstettner Eishockey-Wölfen wieder die Wintersaison beginnt. Davor ist noch mal Inlinehockey dran.

Für Anfang September im nächsten Jahr ist übrigens die allgemeine Inlineskaterhockey-EM wieder in Amstetten bereits fixiert.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer