Heikles Casting: Amstetten sucht den Wunderwuzzi

Hannes Kropfreiter, Musicalintendant und Chef der Veranstaltungsbetriebe AVB, macht den Schnitt und geht unverzüglich in Rente.

„Altes Ehepaar“: Kropfreiter mit Heinz Ehrenfreund. Hit-Musicals: Kim Duddy. Bürgermeisterin Puchebner sucht Nachfolger für Kropfreiter. Bild: (Riegler, fuka, Sengstschmid)

Beim heurigen Musicalsommer der "Rocky Horror Show" fällt für Intendanten Hannes Kropfreiter der letzte Vorhang. Der angehende Ruheständler wird sich das letzte Mal verbeugen und tritt dann zu Jahresende auch als Geschäftsführer der Am-stettner Veranstaltungsbetriebe (AVB) von der Mostviertler Kulturbühne ab. Der Abgang ist endgültig, der Amateur-Geiger beim Amstettner Symphonieorchester wird sich auch durch "Da Capo"-Rufe nicht zur Rückkehr bewegen lassen: "Ich hasse Sesselkleber", sagt Kropfreiter, "ich bleibe nicht, bis man sagt, wann geht er endlich?".

Die Gefahr hätte jetzt nicht bestanden. Weil Kropfreiter keinen Tag länger bleibt, hat das Stadtamt bereits den Job des neuen Geschäftsführers der AVB ausgeschrieben. Die Stellenbeschreibung gleicht mehr einer Auflistung, was Kropfreiter in 32 Dienstjahren geleistet und geschaffen hat. Als der Techniker beim Umdasch-Konzern in den Kultur- und Veranstaltungsbetrieb umsattelte, hätte er wohl selber das Anforderungsprofil von heute auch nicht erfüllt, das er hinterlässt: Amstetten sucht einen Alleskönner, Tausendsassa, Wunderwuzzi.

Kropfreiter hat im Kulturbetrieb der Provinz in Amstetten auch nicht von Anfang an den Gang übers Wasser beherrscht. Seine Zauberlehrlingsjahre verbrachte er als kaufmännischer Rechenstift neben Heinz Ehrenfreund, der als Intendant mit Operetten begann und unter anderem Freddy Quinn als Zirkusdirektor in Paul Burkhards "Feuerwerk" im Sommer an die Pölz-Halle holte, aber dann auf Musical umschwenkte. "Wir waren wie ein altes Ehepaar", beschrieb Kropfreiter gerne das Verhältnis des künstlerischen Leiters zu ihm als Quasi-Produzenten. 1999, Andrew Lloyd Webbers Jugendwerk "Joseph" stand gerade mitten in den Hauptproben, verstarb Ehrenfreund 57-jährig an einem Herzinfarkt. Kropfreiter übernahm von einem Tag auf den anderen die Intendanz und brachte trotz des Trauerfalls das Werk auf die Bühne, das Zuseher und Kritiker begeisterte.

Beim Theaterfest Niederösterreich, jener Runde der Festspielintendanten, die mehr einem Basar um Landesförderungen gleicht, hat sich der Neue aus Amstetten Respekt verschafft und sich wohl auch so manchen Neider zugelegt, als er mit den Besten des Faches, wie Choreografin Kimberly Duddy, Regisseur Werner Sobotka und Ramesh Nair, einen Musical-Hit nach dem anderen wie auf dem Fließband fabrizierte. "Wir mussten uns neu aufstellen und das Publikum mit der Popkultur verjüngen", sagt Kropfreiter.

Die Nachfolge des Intendanten spart die Stadt noch aus, die Ausschreibung für den AVB-Direktor läuft bis 28. Februar. Es gibt Dutzende Bewerbungen, der Posten ist begehrt. Einen aus vielen Mündern genannten Kandidaten gibt es, aber Gerhard Sengstschmid, Chef und Gründer der gleichnamigen Kommunikationsagentur, winkt ab: "Die Führung der AVB wäre mein Traumjob, wenn ich nicht meine Firma hätte." Fähigkeiten hätte auch Sengstschmids Lebensgefährtin Christa Artmüller, Kropfreiters langjährige Stellvertreterin. Doch auch sie hat sich nicht beworben – Familie geht vor. Auch Kropfreiter hält es so: "Am 31. Dezember ist mein letzter Arbeitstag". Dann könne er öfter zur Violine greifen, in seinem Haus heimwerken und für Reisen zu jeder Jahreszeit die Koffer packen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema