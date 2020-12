Heidi Staltner-Kix will die Schätze des Glaubens heben

Nach 16 Jahren pastoraler Arbeit in der Pfarre Garsten widmet sich Pastoralassistentin Heidi Staltner-Kix neuen Aufgaben. Die 47-jährige Theologin und zweifache Mutter ist seit kurzem Koordinatorin der Citypastoral in Steyr. Hier ist sie gemeinsam mit Franz Schmidsberger tätig, der in den vergangenen zehn Jahren die Aufbauarbeit geleistet hatte. Staltner-Kix hat eine Reihe neuer, teils unkonventioneller Ideen ausgetüftelt, um die Kirche näher zu den Menschen zu bringen: „Ich denke dabei an Seelsorge im Caféhaus, Meditationsangebote und Segensfeiern außerhalb der Kirche.“

Schreibstube im Advent

Bereits im Advent wird es in Steyr ein neues Angebot in der Marienkirche als Ort der Stille geben. Diese wird ab heute jeweils von Mittwoch bis Samstag immer von 16 bis 18 Uhr mit Kerzen beleuchtet und mit Weihrauchduft erfüllt. Bei den Seitenaltären sind „Inputs“ für Menschen auf der Suche nach Spiritualität geplant. Zudem wird eine Schreibstube eingerichtet.

„Hier kann man sich die eigenen Sorgen von der Seele schreiben“, sagt Staltner-Kix, „oder man kann einem lieben Menschen Wünsche und Gedanken übermitteln.“ Diese Briefe können direkt bei der Marienkirche eingeworfen werden und sollen mit der Weihnachtspost über das Postamt Christkindl zugestellt werden.

Seelsorge im Kleinen Schwarzen

Weiters wird es an Freitagen und Samstagen auch möglich sein, sich persönlich segnen zu lassen.

Die Idee zur Seelsorge im Café sei ihr beim Treffen mit einer Freundin gekommen: „Die Kirche muss sich öffnen und auf moderne Art und Weise in unserer Sprache zu den Menschen kommen.“ Ab März werde es zwei Mal im Monat jeweils donnerstags von 16 bis 18 Uhr Seelsorge im „Kleinen Schwarzen“ am Grünmarkt geben. Meditationsangebote sollen ab spätem Frühjahr im Dominikanerhaus folgen. „Das passiert mit Texten, die in die Tiefe gehen, und wird für alle, speziell für jene, die noch nie meditiert haben, offen sein.“ Es gehe darum, zur Ruhe zu finden. Menschen könnten so der Hektik des Alltags entkommen und wieder näher zu Gott finden.

Im Aufbau befinden sich aktuell noch der Auftritt auf Facebook und eine eigene Homepage. Das neue Büro von Staltner-Kix in Steyr wird derzeit im Dominikanerhaus eingerichtet.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at