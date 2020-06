Haushofers Gedenktafel wird nochmals enthüllt

Die Infektionskurve mit dem Coronavirus wies steil nach oben, weshalb Literat Till Mayrhofer in aller Heimlichkeit und unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Gedenktafel für Marlen Haushofer an die Wand des Hauses Berggasse schraubte. Jetzt mit der Lockerung der Einschränkungen ist die offizielle Enthüllung des Denkmals möglich. Sie wird morgen, Mittwoch, um 16 Uhr vor dem Haus in der Berggasse stattfinden, in dem die Schriftstellerin in der Zahnarztpraxis ihres Mannes mitgeholfen hat und am Küchentisch ihre Bücher schrieb. Bürgermeister Gerald Hackl (SP) und Kulturstadtrat Gunter Mayrhofer (VP) werden der Zeremonie beiwohnen, die mit einer Lesung im Schwechaterhof abgeschlossen wird.

