Hausdurchsuchung: Adlwanger hatte professionelle Cannabisplantage

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Steyr wegen des Verdachts des Drogenhandels angeordneten Hausdurchsuchung konnten Beamte der Polizeiinspektion Kirchdorf in der Wohnung eines 27-jährigen Adlwangers eine Cannabisplantage sicherstellen. Der Arbeitslose gab bei einer Befragung zwar an, die Cannabispflanzen nur für den Eigenbedarf besessen zu haben, laut Exekutive handelte es sich allerdings um eine professionell betriebene Aufzuchtanlage. Zudem gestand der 27-Jährige, erst kürzlich größere Mengen von Cannabisblüten geerntet zu haben. Von der Polizei wurde daraufhin die Ernte von neun Pflanztöpfen sichergestellt, weiters wurden 160 Gramm Cannabis, die in zehn Rexgläser abgefüllt waren, gefunden.

Zusätzlich hatte der Mann in seiner Wohnung mehrere Schusswaffen nicht ordnungsgemäß verwahrt. Gegen den jungen Adlwanger wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und sämtliche Waffen sichergestellt. Ebenso konnten die Polizisten illegal aus Tschechien eingeführte pyrotechnische Gegenstände finden und sicherstellen.

Der 27-Jährige wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.

