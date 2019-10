Am gestrigen Vormittag langte auf dem Computer von Bürgermeister Manfred Kalchmair (SP) per E-Mail die Rücktrittserklärung von FP-Gemeinderat Michael Heumann ein. Noch am Sonntagabend hat das Mitglied des Gemeindevorstandes bei seiner Partei, den Freiheitlichen, reinen Tisch gemacht. Heumann trat aus.