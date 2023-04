Happy End nach Ticketfarce: Keine Strafe für Frauen

„Leider ist es durch die sprachlichen Barrieren zu diesem Missverständnis gekommen“, sagt Eva Hackl, die Leiterin des Regionalmanagements Oberösterreich der ÖBB. „Ich bin froh, dass wir dieses nun gemeinsam aus dem Weg räumen konnten.“

Wie berichtet, war die 21-jährige, seit Anfang November in Steyr lebende Studentin Anastasiias Ende März mit einer Freundin, zwei weiteren Frauen aus der Ukraine und einem Kind auf der Zugfahrt von Linz nach Steyr gestraft worden. In Haidershofen, kurz vor dem Ende der Fahrt, war einem Zugbegleiter aufgefallen, dass die Frauen mit falschen Fahrkarten unterwegs waren. Sie hatten am Bahnhof Linz beim Ticketautomat zwar vier Einzelfahrscheine für Erwachsene sowie ein Kinderticket gelöst, allerdings, ohne es zu wissen, die falschen. Vom Zugbegleiter wurde den Ukrainerinnen daraufhin ohne entsprechende Erklärung eine Fahrgeldnachforderung inklusive Strafe in Höhe von 135 Euro ausgestellt. Daraufhin hatten die jungen Frauen, die mit den Gepflogenheiten in Österreich noch nicht so vertraut sind, sogar Angst gehabt, aufgrund des Strafbescheids abgeschoben zu werden.

Sylvia Heiserer, Pfarrgemeinderätin der Stadtpfarre Steyr, die sich um Anastasiias und ihren Mann Oleh kümmert, hat sich daraufhin bei den ÖBB für ihre Schützlinge eingesetzt. Mit Erfolg. Die Ukrainerinnen müssen nun nur noch den Aufpreis für das richtige Ticket zahlen, die Strafe wurde den Frauen erlassen.

„Wir sind bemüht, den Fahrtantritt und den Ticketkauf so einfach wie möglich zu gestalten“, sagt die ebenfalls aus Steyr stammende ÖBB-Regionalmanagerin Hackl. Sie händigte den Ukrainern nun eine Beschreibung der Ticketvarianten aus und erklärte ihnen die Möglichkeiten am Ticketautomaten: „Alle Informationen zum Ticketkauf und den Tarifen gibt es auf oebb.at oder auch auf Englisch unter oebb.at/en.“

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner