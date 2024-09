Hans lernt, was Hänschen nicht in der Schule lernte

Wo lernt man mal schnell um die Ecke Persisch? Die Volkshochschule Amstetten bietet Grundbegriffe in Farsi und Dari, dem Dialekt, der in Saamari Amiris alter Heimat in Afghanistan gesprochen wird, im Herbstsemester in einem Sprachkurs an. Amiri ist in einem Integrationsprojekt in Amstetten engagiert, jetzt ist sie auch Dozentin an der VHS. Leute, die die große Sprache des Altertums lernen wollen, gibt es, sodass eine Klasse zustande kommt.